«Россия-24»: Бывшие украинские судьи в Крыму отказываются снимать украинские судимости за «сепаратизм»

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Новости Украины

На телеканале «Россия-24» в очередной еженедельной передаче «Двенадцать» Сергея Шаргунова показан сюжет о борцах за российский Крым, которые до сих пор имеют украинскую судимость за «сепаратизм».

Заслуженный юрист Российской Федерации, депутат Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что никаких юридических препятствий для реабилитации в Верховном Суде РФ лидера Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подъячего и его соратника Семёна Клюева нет!

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Напомню, что уже в российском Крыму суды дважды отказывали активистам движения «Севастополь-Крым-Россия» в признании права на реабилитацию – 20 декабря 2017 года постановлением Верховного Суда Республики Крым и 13 февраля 2018 года апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым.

Оба раза бывшие украинские судьи, которые после 2014 года перешли на работу в суды российского Крыма, признали призывы вернуть Крым России преступлением уже с точки зрения законодательства РФ. При этом, в обоих судебных решениях записано, что якобы российское законодательство запрещает восстанавливать крымчан в правах за незаконное с точки зрения УК РФ уголовное преследование во времена украинской оккупации полуострова.

Но ведь Подъячий и Клюев были осуждёны за призывы к воссоединению Крыма с Россией, то есть фактически они осуждёны за то, что стало предметом референдума 16 марта 2014 года, на котором 97% крымчан проголосовали «ЗА».

Таким образом налицо вопиющий факт: бывшие украинские судьи, связанные ранее данной ими принятой присягой на верность Украине, но перешедшие на работу в суды уже российского Крыма продолжают выносить свои решения в интересах Украины…

Считаю, что такие судебные решения подрывают легитимность народного волеизъявления подавляющего большинства жителей российского полуострова и должны попасть в поле зрения компетентных органов, обеспечивающих вопросы национальной безопасности в нашем государстве.