Россия «агрессивно» сокращает военный контингент в Приднестровье

16.01.2020, Москва, Елена Острякова

НАТО представляет российский контингент в Приднестровье как фактор угрозы, игнорируя не только его миротворческую миссию, но и тот факт, что он планомерно сокращается.

Об этом на сайте Российского совета по международным делам пишет бывший министр иностранных дел Приднестровья Нина Шевчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце 2019 года, накануне юбилейного саммита НАТО, Центр анализа европейской политики обнародовал доклад «Укрепление восточного фланга НАТО». Приднестровью авторы доклада уделили особое внимание, назвав его военной платформой, которую Россия может использовать против соседних государств.

А российское военное присутствие в регионе молдавско-приднестровского конфликта экспертами CEPA названо примером «агрессивного поведения России». Примечательно и симптоматично, что форма этого присутствия — миротворчество — вообще не упомянута в материале», – пишет Шевчук.

Далее она приводит конкретные цифры, иллюстрирующие сокращение российского военного присутствия в регионе.

«Сокращено количество миротворческих постов (с 76, оговоренных на момент начала операции, до 15, действующих сегодня).

Сокращено и число батальонов Молдовы и Приднестровья — с трех до двух от каждой стороны, и личный состав — с 1200 до 500 человек от каждой стороны.

Из Зоны безопасности выведена бронетанковая техника, не используется предусмотренная операцией вертолетная эскадрилья. Последняя, к слову, подразумевает вовлечение более 400 человек и 10 вертолетов», – пишет Шевчук.