«Россия аккумулирует ракеты для срыва наступления ВСУ» – Буданов

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Российские ракеты достаточно сильно разрядили украинскую ПВО, но не смогли сделать ее недееспособной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому информагентству РБК-Украины заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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Он считает, что нет никакой конспирологии в том, ч то уже полтора месяца нет массированных ракетных обстрелов со стороны России.

«Ответ обычный – цифры. Но есть другая сторона. Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет использована в ходе активных боевых действий. Но вместе с тем они наращивают свой потенциал», – сказал Буданов.

По его словам, в России работают над тем, чтобы увеличить объемы производства ракет. Кроме того, говорит, что ему известно, сколько россияне могут производить в месяц ракет, но отказался поделиться цифрой.

«Нет. Единственное, что я могу вам сказать – эти объемы для них недостаточны по их масштабам», – говорит глава ГУР.

Он не согласен, что целью российских ракетных ударов была истощение ПВО Украины.

«Абсолютный бред, сейчас объясню почему. Потому что, к сожалению, у России есть достаточно приличные данные о том, что у нас было в начале войны и что есть. Калькуляцию вести достаточно легко, когда ты знаешь, сколько было и понимаешь, сколько примерно твой враг потратил. Они просто не могли прийти к такому выводу, потому что тот объем ракет, который они имели, меньше, чем объем наших зенитных средств. То, что они достаточно сильно разрядили нашу систему – да, это факт. Это нет смысла отрицать. Но это не положило нашу систему противовоздушной обороны. И не могло положить, потому что по количеству гораздо меньше», – добавил начальник украинской военной разведки.

Он уточнил, как Россия намерена использовать накапливаемые ракеты для срыва украинского контрнаступления.

«В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться», – считает Буданов.