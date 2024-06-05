Россия активизировала направления, где два года было относительное затишье

Анатолий Лапин.  
05.06.2024 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия начала активные боевые действия на тех направлениях, откуда Украина перебрасывала резервы, чтобы удержать ситуацию на Харьковщине. Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия начала активные боевые действия на тех направлениях, откуда Украина перебрасывала резервы, чтобы удержать...

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«Что делает противник? Сейчас в тех местах, откуда мы взяли и перебросили резервы, начинаются активные боевые действия. Есть такие места, где вообще в течение двух лет было затишье. Стояли друг напротив друга и никто не воевал, вообще не было, а сейчас противник начал туда идти.

Это южный фланг, начиная от Угледара на запад. Там было только Старомайорское и Орехово, Работино, а между ними вообще никаких. А сейчас противник начал двигаться. Потом противник начал двигаться очень серьезно в Часов Яр, Красногоровку, Покровское направления. Реально что происходит?», – заявил Стариков.

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