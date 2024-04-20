Россия активно готовится к летнему наступлению, – Сивков

Россия ведет интенсивную подготовку к наступлению, которое может состояться в начале лета. Для этого уничтожаются украинские средства ПВО, логистика и инфраструктура. Кроме того, на вооружение российской армии поступают мощные авиабомбы и новые крылатые ракеты – аналоги британских Storm Shadow.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, по всем признакам, что-то такое готовится. Я думаю, что нам нужно давать по зубам, и сейчас готовится обстановка, подготовка сил и средств. Наступление, которое известно заранее, оно будет. Наступление, которое заранее известно, где оно будет, какими силами, с какими целями и задачами, в каком месте будет проходить оно – такое наступление обречено на провал. И то, что ВСУ за год сообщили нам, где и как они собираются наступать, то у нас, учитывая свободу маневра с точки зрения выбора времени и места атаки, возможности достижения стратегических результатов есть. Поэтому я твердо уверен, что такое наступление будет и будет оно где-то в начале лета. Потому что времени на подготовку такой операции нужно несколько месяцев, а по всем формальным признакам я вижу, что такое идет. Подготовка наступления идет, идет зачистка противовоздушной обороны, идет подготовка к принятию на вооружение новых видов оружия, обладающих дополнительной мощностью – трехтысячные бомбы, – для чего, кроме как пробивать такую оборону? Ну а все остальное – уже за кадром. Интересный момент – ракета Х-69 появилась, это по сути наш российский аналог британской Storm Shadow – крылатая ракета для тактической авиации».