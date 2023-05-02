Россия активно готовится к войне с НАТО – Артамонов

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Российский ВПК в несколько раз наращивает производственные мощности для того, чтобы успеть подготовить армию к возможному военному противостоянию с НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будучи на Урале, Мишустин приказал увеличить выпуск боеприпасов в семь-восемь раз. Это свидетельствует о том, что мы готовимся к крупномасштабным военным действиям, и явно не против той армии, с которой мы уже столкнулись, и которая имеет семь тысяч снарядов в день, когда мы имеем от двадцати до сорока тысяч. Расчехляются калибры патронных заводов. Мы производили до военного времени до шести миллиардов патронов, а сейчас поставлена задача увеличить. И мы только-только раскочегариваем мощности, в настоящее время они загружены только на 20-30% по патронным заводам», – сказал Артамонов.

Он также напомнил, что Россия активно воссоздаёт некогда расформированные крупные военные соединения.

«Мы заведомо готовили сценарий боестолкновения с НАТО, потому что ещё четыре года назад мы воссоздали танковую ударную армию на северо-западном направлении, в районе Прибалтики. То есть, мы готовимся к войне на различных театрах военных действий. Армии просто так не создают, это дорого, её не существовало семьдесят лет. Мы только что решили возродить Московский и Ленинградский военные округа, их не существовало с 2010 года. Это говорит, что мы понимаем, что столкнулись с НАТО, и это будет только развиваться», – добавил эксперт.