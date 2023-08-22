Россия активно насыщает фронт современным оружием и техникой – полковник Марочко

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Российские бойцы в зоне СВО стали получать большое количество новой и современной техники. Это касается как средств РЭБ, так и бронетехники и средств связи.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил спикер Народной милиции ЛНР и военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последнее время в нашей зоне ответственности было действительно существенное насыщение фронта всевозможными видами вооружений и техники новейшей разработки. Скажу, чтобы не раскрывать военную тайну и то, что действительно происходит сейчас: новые виды бронетехники, новые средства связи, РЭБ, новая беспилотная авиация – это то, что уже предано огласке. Но никогда не бывает много оружия при активной фазе боевых действий, всегда хочется больше… То, что это оружие уже существенно помогает и создает массу проблем противнику – это неоспоримый факт. Опять же, новые типы боеприпасов, которые мы используем, – это большой геморрой для украинских боевиков, поскольку они не знают, что с этим делать. Уже по процентному соотношению старой техники, советской, и новых российских разработок – ежемесячно это процентное соотношение растет», – рассказал Марочко.