«Россия аплодирует» – во Львове требуют строго наказать Польшу и Словакию

Ограничение на ввоз украинской сельхозпродукции демонстрирует отсутствие единства среди стран западного блока и должно строго наказываться Брюсселем и Вашингтоном.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил председатель Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Олег Нивьевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии пожаловались, что ряд стран ЕС в одностороннем порядке, без разрешения Брюсселя, запретили импорт украинской агропродукции.

«Мы наблюдаем политический скандал внутри самого ЕС. Это первый в истории ЕС прецедент, когда отдельная страна блока сама решает, как ей вести политику. Не Брюссель, который должен это решать. А здесь каждая отдельная страна, причём практически одновременно, решила ограничивать импорт с Украины. Это очень сильный удар по единству ЕС», – возмутился эксперт.

Он подчеркнул, что отсутствие заукраинского единства в странах Европы должно жёстко наказываться.

«И если в экономическом плане такое стало возможным, то и в вопросах безопасности это возможно. Россия сидит и аплодирует, потому что видит, что ЕС не един в своих решениях.

И что Еврокомиссия сделала? Вместо того, чтобы наказать ту же Польшу, Словакию и другие страны за такие действия, просто помахали пальчиком, сказали «Ай-яй-яй», и всё. Более того, они предложили компенсацию, а не штраф и ограничения. То есть, они пошли на поводу отдельной страны», – добавил Нивьевский.