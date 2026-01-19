Россия атаковала энергетику и жд. По Харькову ударила баллистика

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроны в очередной раз атаковали тыловые регионы, подконтрольные киевскому режиму.

О повреждениях отчитался гаулейтер Одесской области Олег Кипер, указав, что пострадала энергетическая инфраструктура.

«В результате вражеских действий повреждена жилая, энергетическая и газовая инфраструктура. К сожалению, один человек пострадал», – написал он.

Не уточняя детали, он добавил что «зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры».

Кроме того, был атакован ряд регионов Днепропетровской области, за которую ведет бои российская армия, сумевшая уже занять несколько сот квадратных километров.

«Агрессор направил БпЛА на Николаевскую, Васильковскую, Илларионовскую, Раевскую общины. Повреждены инфраструктура, транспортные средства, газопровод. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось», – проинформировал днепропетровский гауляйтер Александр Ганжа.

Всего украинская сторона насчитала 145 дронов, утверждая, что сбито 126 из них.

Российский мониторинговый канал «Изнанка» уточняет, что в Днепропетровской области, кроме энергетической, атаке подверглась и железнодорожная инфраструктура.

«В районе н.п. Яворницкое был прилёт по ж/д узлу», – сообщил источник в Днепропетровской области.

«Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА в 5 локациях», – сообщают Воздушные силы ВСУ.

Впрочем, указывается, что атака дронов продолжается в настоящее время.

Уже когда материал был готов к публикации, появилась информация, что баллистическими ракетами атакован Харьков. Мэр города Игорь Терехов пока написал о нескольких ударах, отметив, что «зафиксированы прилеты».