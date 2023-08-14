Россия атаковала Одессу. Украинская ПВО ударила по своим

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Минувшей ночью Одесса была атакована российскими крылатыми ракетами и беспилотниками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.

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По его словам, атака производилась тремя волнами: «двумя волнами ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракетами типа «Калибр».

«Наши силы ПВО уничтожили все. В результате сбития ракет, которые россияне направили в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, повреждены припаркованные рядом машины. На трех объектах возникли пожары. На месте работают все подходящие службы», – сообщил Кипер в своем тг-канале.

Примечательно, что на одном из появившихся в сети роликов из Одессы можно увидеть, как в районе порта ракета украинской ПВО поднимается в воздух, но сразу же меняет траекторию и летит вниз

Паблик «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работу ПВО в городе пишет:

«Был прилёт в районе Нефтяной гавани».

Кроме того, отмечалось, что районы «Черёмушки и Таирова слышат запах гари».