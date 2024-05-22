Россия атаковала Сумскую область

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Российские беспилотники нанесли очередной удар по объектам энергетики на территории Украины.

Так, в результате атаки без света остались украинские ряд городов на Сумщине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа «Шахед», по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа. На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки русских уточняются. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара», – сообщила ночью Сумская областная военная администрация.

Утром в полном объеме подачу электроэнергию так и не восстановили.

«Энергетики возобновили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня, 22 мая ночью, в результате вражеского авиационного удара. Работы по возобновлению поставок электроэнергии продолжаются», – добавил в Сумской ОГА.

Кроме того, утверждается, что ночь и утром ВС РФ провели «шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области».

Напомним, что Сумскую область называют одним из потенциальных направлений для нового российского наступления.