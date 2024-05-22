Россия атаковала Сумскую область

Игорь Шкапа.  
22.05.2024 08:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1700
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Российские беспилотники нанесли очередной удар по объектам энергетики на территории Украины.

Так, в результате атаки без света остались украинские ряд городов на Сумщине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские беспилотники нанесли очередной удар по объектам энергетики на территории Украины. Так, в результате...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа «Шахед», по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа. На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки русских уточняются. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара», – сообщила ночью Сумская областная военная администрация.

Утром в полном объеме подачу электроэнергию так и не восстановили.

«Энергетики возобновили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня, 22 мая ночью, в результате вражеского авиационного удара. Работы по возобновлению поставок электроэнергии продолжаются», – добавил в Сумской ОГА.

Кроме того, утверждается, что ночь и утром ВС РФ провели «шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области».

Напомним, что Сумскую область называют одним из потенциальных направлений для нового российского наступления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть