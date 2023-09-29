«Россия – авторитарная страна»: в Киеве оправдываются за отставание в дронах

В отличие от централизованного производства дронов в России, на Украине строительство боевых беспилотников – удел множества разрозненных конструкторов, разбросанных по своим гаражам.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аналитики, когда смотрят на дроновую составляющую, в которой Украина была впереди, сейчас уже не так однозначны, у кого больше дронов и их эффективность», – пожаловался Шелест.

Ягун в ответ заметил, что русские долго запрягают, но быстро едут.

«Проблема в том, что мы воюем с авторитарным государством. В авторитарном государстве всё регламентировано и централизовано. И действительно эта поговорка, что в России очень тяжело запрягают, но очень быстро едут, это как раз к этому относится. То есть действительно они столкнулись с современной войной XXI века, где дроны решают очень много проблем. И они централизовано дали команду, у них есть площадки, у них есть возможности, они это всё делают в громаднейших масштабах. То есть у них всё масштабировано в тысячу раз больше, чем у нас», – сказал генерал.

Он посетовал на то, что на Украине производство дронов разрозненное.

«У нас проблема в другом – в том, что мы не можем эти масштабы объединить. У нас есть специалисты, которые говорят давно, что нам надо не 20 тысяч стартапов, даже не 200, их надо 20, разделить их по кластерам и сказать, что нам надо строить. Это приблизительно то же самое, как когда-то в США дали команду строить джипы, и эти маленькие «Виллисы», которые на самом деле придумала фирма, которая не могла их строить. Но она выиграла тендер, и её проектную документацию передали фирмам, которые могут это строить. И никто не спрашивал ни «Форд», ни «Джип», ни другие фирмы, почему именно им строить этот «Виллис». Просто такая была ситуация – он был самый лучший, и их строили тысячами. Такая же ситуация и у нас. Кто-то выиграл, кому-то определили, что у него самое лучшее, взяли проект, и все строят по одному проекту. У нас, к сожалению, это пока ещё не заработало. Я думаю, что, учитывая, что мы понимаем эту проблему, и учитывая, что есть прямая связь президента с фронтом, и у нас эту проблему поднимают изо дня в день, думаю, что мы через кровь, пот, но придём к решению этого вопроса. Не по количеству дронов мы проигрываем, мы именно проигрываем по их унификации и производству. Поэтому вместо того, чтобы строить в каждом гараже по 200 штук, нам надо всё собрать где-то в одном месте или хотя бы в этих же гаражах, но строить одно и в огромных количествах. И не надо вот этого – у меня лучше двигатель работает, а у меня электроника лучше», – объяснил Ягун.

По его словам, надо работать и над системами РЭБ.

«Радиоэлектронная борьба в системе российской армии очень мощная, надо признать, она всегда такая была. Есть проблемы, мы их решаем, но эта проблема пока что не решена. Самое интересное, что сами русские очень обижаются, что мы даже иногда используем в наших дронах трофейную технику из их дронов. К сожалению, никуда не уйдёшь от этого, как-то надо выходить из ситуации. Проблему надо решать и главное не замалчивать», – заключил генарал.