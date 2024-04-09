Россия берет на вооружение успешную тактику Суворова – полковник Макгрегор

Анатолий Лапин.  
09.04.2024 19:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия использует в наступлении забытую тактику известного русского полководца Александра Суворова, выбирая для наступления не 1-2 направления, а атакуя мелкими группами с разных сторон.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия использует в наступлении забытую тактику известного русского полководца Александра Суворова, выбирая для...

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По мнению Макгрегора, это истощает и без того разваленную украинскую армию.

«Я думаю, что украинская армия уже находится в состоянии развала. У этих бедных людей больше нет ничего, с помощью чего они могли бы организовать оборону. Я имею в виду, что у них заканчивается все, и мы никак не можем снабдить их чем-то, что могло бы что-то изменить на данный момент. Но я думаю, что нужно вернуться к тому, что мы увидим вместо этих основных прорывов, другими словами, больших стрелок, которые указывают в одном конкретном направлении и становятся центром внимания для сосредоточения сил, множество стрелок по всему фронту. Которые будут двигаться независимо, в той мере, в которой они смогут проводить свои собственные наступления на тактическом уровне.

Но все это будет иметь оперативную цель. Другими словами, вы увидите 15 меньших стрелок, которые представляют собой прорывы и направления наступления, вместо одной или двух. И все это будет организованно. Кстати, это старая русская практика, о которой мало кто знает. Если вы вернетесь назад и посмотрите на маршала Суворова еще в конце 1790-х годов, он был очень успешен, потому что он делал именно это со своими собственными силами», – заметил Макгрегор.

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