29.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Запад, НАТО, Политика, Россия
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Россия берет стратегическую паузу в отношениях с Западом


Россия поставила на паузу все свои отношения с Западом, не видя перспектив сотрудничества с НАТО и Евросоюзом.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Россия развивала экономическое сотрудничество и контакты с Западом, но в ответ увидела лишь враждебную политику в отношении себя, поэтому и решила поставить взаимосвязи на паузу.

«Мне кажется, что Россия считает, что нужно взять стратегическую паузу. Россия пришла к выводу для себя – я говорю, конечно, про элиты, которые считают, что нет совместной концепции сотрудничества России с Западом.

Запад не знает, зачем ему нужна Россия и что он может делать с Россией, а Россия пытается с Западом навести экономические какие-то контакты, торговлю вести, экономические связи налаживает, но тоже не понимает и не знает, как работать с Западом, который строит цивилизацию на двух организациях, которые враждебно к России относятся – это НАТО и Европейский союз. Значит, Россия берет стратегическую паузу. Что она значит? Она, видимо, значит, что общение резко будет сокращаться между Западом и Россией. Плохо, да. Мне кажется, что это плохо», – заявил Рар.

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