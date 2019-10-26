Россия берёт Сербию под защиту: Белград получил «Панцирь» и мечтает об «С-400»

26.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В пятницу выпуски сербских СМИ пестрили заголовками о том, что Россия выполнила обещание, поставив на Балканы суперсовременную систему ПРО «Панцирь-С». Благодаря этому Сербия становится страной с самым мощным вооружением в регионе.

Напомним, российский противоракетный комплекс «Панцирь–С» вместе с ракетной системой С-400 был доставлен в военный аэропорт Батайница рано утром в четверг для участия в военных учениях «Славянский щит- 2019».

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Комплекс С-400 предназначен для уничтожения вражеских ракет на больших дистанциях. «Панцирь-С» сбивает цели на меньших расстояниях – он защищает небо в радиусе 50 км – сбивает те ракеты, что могла пропустить на дальних рубежах система С-400.

Боевые возможности систем «Панцирь-С» и С-400 были продемонстрированы президенту страны Александру Вучичу. Он рассказал, что решение приобрести новое вооружение было принято во время военного парада в Москве, на котором он присутствовал по приглашению президента России Владимира Путина в прошлом году.

«Пока мы наблюдали за парадом и дефиле военной техники, президент Путин подозвал меня и сказал: «Послушайте, Александр, это может помочь вам защитить страну». Именно тогда мы выбрали это оружие для Сербии», – рассказал Вучич.

Он ожидает, что сербские военные специалисты уже в ближайшие месяцы смогут продемонстрировать свое умение пользоваться «Панцирем» на учениях в Сербии. Белград также заинтересован и в получении систем С-400.

«Когда меня спрашивают, хотим ли мы иметь С- 400, я могу сказать, что мы бы хотели, но только если русские оставят его нам. Мы не можем себе это позволить иначе. Это системы, которые гарантируют безопасность нашим людям и стране», – сказал Вучич.

Особенно сербского лидера вдохновил эпизод учений, когда по легенде, на Сербию напали 14 самолетов, и комплекс С-400 уничтожил их менее чем за 5 минут.

Пока о приобретении ракетной системы С-400 «Триумф» речи не идет, но и наличие системы ПРО «Панцирь-С» внушает оптимизм сербским экспертам, о чем они заявили в интервью местным СМИ. Аналитики полагают, что эта модель обеспечит безопасность Сербии на ближайшие 10 лет.

Полковник в отставке Слободан Джурович в интервью Informer отметил, что это оружие соответствует текущим потребностям сербских военных.

«После приобретения военных самолетов и вертолетов, оснащение армии системами воздушной защиты является логичным. «Панцирь С-1» полностью соответствует нашим потребностям и совместим с другим оборудованием ПВО, имеющимся в нашем распоряжении. Если же говорить о количестве, то пять ракетных комплексов были бы минимумом для эффективной защиты», – сказал Джурович.

Военнослужащие 250-й ракетной бригады ПВО сербских вооруженных сил неоднократно посещали РФ, где проходили тренировки на российских противоракетных комплексах. Сербские офицеры вместе со своими российскими коллегами составляли экипажи, действовавшие на предыдущем этапе учений «Славянский щит», которые проходили в России в начале осени.

Сербия является союзником Москвы на Балканах и нейтральным государством, поэтому она нуждается в постоянной защите, тем более, что она окружена авиабазами НАТО, считает командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Она не входит в Альянс, и этот статус требует постоянной защиты, тем более что Сербия буквально окружена базами НАТО в Румынии, Венгрии, Италии, Боснии и Болгарии. Кроме того, давайте не будем забывать о косовских сепаратистах, которые регулярно совершают провокации против сербов и вступлении соседней Черногории в НАТО», – заметил генерал.

Важно дать понять, что Сербия находится под защитой России, добавил Липовой.