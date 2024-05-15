Россия без лишних эмоций готовит «9-й вал» на Украине – Бортник

Анатолий Лапин.  
15.05.2024 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия готовится усилить давление на Украине, которое будет нагнетаться вплоть до президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре этого года.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовится усилить давление на Украине, которое будет нагнетаться вплоть до президентских выборов в...

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«Да, Россия нам готовит 9-й вал – и военный, и политический, и информационный. Этот 9-й вал будет длиться, как минимум, до конца американских выборов, то есть, до середины ноября. Он будет иметь пик, связанный со швейцарской мирной конференцией, и пик осенний, связанный непосредственно со днем или днями голосования в США», – отметил эксперт.

«Россия пытается использовать наши с вами ошибки, она давно убедилась в том, что что-то придуманное и фейковое не работает, она берет то, что есть реально, где мы ошибаемся – и это раскручивает, докручивает, придает этому краски», – заключил Бортник.

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