31.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Россия без шума методично бьет Украину в Азовском море

Российские пограничники продолжают массово задерживать суда, следующие через Керченский пролив из и в порты Украины. Об этом в своем блоге пишет бежавший из Крыма член организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на данное время, речь идет уже о восьми задержанных плавсредствах. Он приводит данные о задержаниях на несколько часов сухогрухов, идущих из Мариуполя и Бердянска.

«На фото можно увидеть, что это уже после моста, то есть ни о какой террористической угрозе как поводе для задержания речь идти не может», – пишет Клименко.

В свою очередь депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук предупреждает о печальных для Украины последствиях сложившейся ситуации.

«Это «многоходовочка» в духе Кремля, основанная на шантаже Киева для решения стратегических вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности черноморской военной базы РФ – оккупированного Крыма.

Логика проста. Блокирование портов прогнозируемо повлечет многомиллионные убытки для украинской экономики и потерю тысяч рабочих мест в Запорожской и Донецкой областях (как работа портов, рыбаки, так и все сектора, которые завязаны на морской экспорт-импорт). Усложнение и удорожание логистики, и, как следствие, удар по конкурентоспособности украинского бизнеса – важный для РФ фактор для дестабилизации ситуации в регионе», – пишет Тымчук.

Украинский депутат считает, что это давление может быть связано с решением России добиться от Украины подачи воды по Северо-Крымскому каналу: «Наиболее очевидный ответ – под любым предлогом усадить Киев за стол переговоров и попытаться выбить из него возобновление водоснабжения Крыма… Мы в очередной раз стоим на пороге массированного давления со стороны Кремля по всем направлениям – политическому и военному, экономическому, «гуманитарному», с использованием всех средств российских спецслужб – от агентуры в регионах и украинском политикуме, до проплаченных «друзей России» в международных организациях. Агрессия россиян в Азовском море – далеко не первая подлая попытка РФ всадить нож в спину Украине», – причитает Тымчук.

Напомним, что проблемы у украинских судов в Азовском море начались после того, как Киев захватил крымский рыболовецкий сейнер «Норд» с экипажем. Большинство членов команды из Керчи до сих пор удерживается на Украине – Киев не признает их российского гражданства и не пропускает через границу по паспортам РФ, выданным в Крыму.