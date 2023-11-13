Россия близка к победе. Путин заслуживает уважения –  американский разведчик

Анатолий Лапин.  
13.11.2023 11:05
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад столкнулся с реальной перспективой стратегической победы России.

Об этом в эфире интернет-канала «Филипповский 13» заявил бывший морпех-разведчик ВС США Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад столкнулся с реальной перспективой стратегической победы России. Об этом в эфире интернет-канала «Филипповский...

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«Владимир Путин заслуживает самой искренней похвалы. Здесь, на Западе его никто не похвалит, но он отлично проявил себя в сдерживании эскалации конфликта, несмотря на все провокации со стороны Украины и Запада, которые превращали российско-украинский конфликт в конфликт России против коллективного Запада, против НАТО и США, наводняя Украину современным оружием, которое наносило ущерб России.

И оно действительно наносило ущерб – россиян убивали этим оружием, российскую технику уничтожали с его помощью», – сказал бывший военный.

«Владимир Путин не стал реагировать эмоционально, он не перегнул палку – он справился с проблемой, проявил настойчивость, и теперь существует реальная вероятность стратегической победы России, так как Владимир Путин сдержал эскалацию», – заявил Риттер.

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