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Запад столкнулся с реальной перспективой стратегической победы России.

Об этом в эфире интернет-канала «Филипповский 13» заявил бывший морпех-разведчик ВС США Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин заслуживает самой искренней похвалы. Здесь, на Западе его никто не похвалит, но он отлично проявил себя в сдерживании эскалации конфликта, несмотря на все провокации со стороны Украины и Запада, которые превращали российско-украинский конфликт в конфликт России против коллективного Запада, против НАТО и США, наводняя Украину современным оружием, которое наносило ущерб России.

И оно действительно наносило ущерб – россиян убивали этим оружием, российскую технику уничтожали с его помощью», – сказал бывший военный.

«Владимир Путин не стал реагировать эмоционально, он не перегнул палку – он справился с проблемой, проявил настойчивость, и теперь существует реальная вероятность стратегической победы России, так как Владимир Путин сдержал эскалацию», – заявил Риттер.