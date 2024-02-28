Россия блокирует 90% радиостанций ВСУ – американский наемник

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Главная проблема ВСУ – это зависимость от артиллерии и плохие разведданные.

Об этом американский наемник Джейсон Фриман, служивший в силах специального назначения ГУР МО Украины, Фриман заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).

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Пранкеры позвонили от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобы набирает свою ЧВК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самая большая проблема – это связь на местах. У русских есть какая-то технология, которая шифрует множество украинских радиочастот. И это огромная проблема, потому что когда мы пытаемся взаимодействовать с другими подразделениями через радиостанции, в 90% случаев они просто перестают функционировать», – сказал Фриман.

По его словам, украинская разведка не передает солдатам на передовой достаточно данных, и поэтому их могут застать врасплох танки и небольшие минометные группы, которые должны бы были быть обнаружены с помощью дронов.