Россия более чем в два раза увеличила количество ударов по Украине – ГУР

Анатолий Лапин.  
12.10.2023 10:19
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия значительно нарастила количество ударных беспилотников и управляемых авиабомб.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского интернет-канала «Украинская правда» заявил спикер ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия значительно нарастила количество ударных беспилотников и управляемых авиабомб. Об этом в эфире антироссийского...

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По словам Скибицкого, если летом по украинским позициям били примерно 30 управляемых авиабомб в сутки, то сейчас их стало более 70.

«За сентябрь значительно выросло количество применения ударных беспилотных летательных аппаратов. Это первое. Второе, и мы отмечаем это уже не первую неделю, выросло количество применяемых так называемых управляемых авиационных бомб Российской Федерацией.

При этом, если раньше, например, весной, в начале лета Россия, военно-воздушные силы Российской Федерации применяли порядка 30 таких УАБов ежедневно, то на сегодняшний день этот показатель уже составляет более 70. Это еще раз подтверждает, что Россия будет систематически наращивать свои усилия именно по поражению наших инфраструктурных объектов, независимо от того, это военные или гражданские. Вот, что мы ждем, и такая тенденция, к сожалению, сохраняется», – заявил Скибицкий.

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