Россия больше критически не зависит от иностранного оборудования

18.05.2021, Москва, Олег Кравцов

За последние годы на территории РФ введено около 300 новых месторождений газа и нефти, чему не смогли помешать западные санкции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил вице-премьер РФ по вопроса ТЭК Александр Новак.

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Издание поинтересовалось, действительно ли западные санкции в сфере поставок оборудования мешают России вести нефте- и газодобычу на действующих месторождениях и блокируют возможность осваивать новые.

«Нет, не мешают. За последние 5 лет в эксплуатацию было введено порядка 300 месторождений нефти, газа и газоконденсата», – сказал Новак.

Что касается оборудования, он напомнил, что с 2014 года в этой сфере реализуется программа импортозамещения.

«За эти годы зависимость от импортного оборудования была снижена с 60% до 40%. Сейчас мы работаем над созданием отечественного флота гидроразрыва пласта. Через несколько лет такая технология добычи будет полностью российской. У нас уже есть своя телеметрия при бурении. В электроэнергетике мы довели до ума турбины большой мощности в 110 мегаватт. Ни в одной из энергетических отраслей нет сфер, где наша зависимость от иностранцев была бы критической», – подчеркнул вице-премьер.

При этом он признает, что с экономической точки зрения желание делать все самим — не самая эффективная стратегия.

«Обычно в мире существует разделение труда, и каждая страна делает то, что она умеет делать лучше других. Но сегодня нам лучше не зависеть ни от кого. И у нас это получается», – резюмировал Новак.