«Россия больше не будет просить у Запада гарантий безопасности. Она их заберет» – Кеосаян

СВО на Украине – следствие систематического пренебрежения Европой и США предупреждений России не провоцировать конфронтацию.

Об этом в эфире «НТВ» заявил кинорежиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это напоминает разговор врача с глубоко больными клиентами психиатрической клиники. Каждый раз он (президент РФ Владимир Путин – ред.) напоминает: «Ребята, вы пытаетесь в угол загнать ядерную державу». Спокойно так, размеренно. Ощущение медицины. Напоминает, потому что в этой истерике, бурлеске, половодье чувств, «русские враги», очень легко забыться. Тем более, что интеллектуальный, образовательный ценз сильно упал на Западе», – рассуждает Кеосаян.

Он убежден, что СВО на Украине – закономерное развитие событий.

«Во-первых, мы заканчиваем войну, которая восемь лет назад была развязана бестолковым нацистским государством – Турчиновым, а продолжена – Порошенко, Зеленским. Необходимо знать, что Россия никогда не начинала таких войн.

Во-вторых, эта война – следствие того, что нас не услышали, когда мы попросили дать гарантии безопасности.

И когда говорят «Когда же она закончится?». Никто не знает, где она закончится. Но, ребята, пока вы не поймете, что операция на Украине – потому и операция, что это далеко не война, а цель наша – чтобы вы дали нам гарантии… Даже не так. Мы уже не будем просить их дать нам гарантии. Мы эти гарантии забираем», – подчеркнул режиссёр.