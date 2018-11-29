Россия больше не интересна США

29.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В отличие от Советского Союза сегодняшняя Россия, за исключением ядерного оружия, мало чем интересует Соединенные Штаты.

Об этом в эфире «ПолитКафе» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мнение американцев о России какое – обычная страна. Ну что такое русские? Олигархи, бандиты, мафия, высокие цены. Советский Союз они уважали как другой полюс. Знаете, было два сияющих храма на холме: «Один наш, американский, он лучше, бесспорно, но у этих тоже есть свой храм. Да, они заблуждаются, но у них есть другой образ жизни, у советских». Понимаете, именно не просто другая страна, другие ракеты. Нет, другой образ жизни. Мы им были интересны. Сейчас мы им меньше интересны”, – сказал Платошкин.

“По фильмам американским мы стоим на втором месте по прокату после самих США, мы Китай обходим даже. У нас американские фильмы смотрят больше, чем в Китае. А чего им, собственно говоря, особо нами интересоваться. Сейчас они интересуются одним – ядерным оружием. Опять – это единственная страна мира, которая способна стереть Соединенные Штаты с карты земного шара – вот это их заботит. Все остальное, в общем, нет», – заявил эксперт.