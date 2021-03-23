Россия больше не в списке крупнейших партнеров ЕС

23.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия больше не входит в список крупнейших экономических партнеров Евросоюза.

Об этом в ходе «круглого стола» комитета Госдумы по международным делам заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, за последние семь лет товарооборот между Россией и Евросоюзом упал в два раза.

«Пандемия, а также другие кризисные проявления в наших отношениях, включая санкции, экономические потери вследствие различных факторов сказались на глобальных производственных цепочках и торговле. Наш товарооборот с Евросоюзом сократился в 2020-м году, если считать и Великобританию, на 21%, по сравнению с 2019-м годом и на сегодняшний день достигает 219-ти миллиардов долларов.

Хотя, напомню, что в лучшие времена, в 2013-м году эта цифра составляла 417 миллиардов. По своему весу во внешней торговле Евросоюза Россия была в высшей лиге. Мы были сопоставимы и с Китаем, и с США – там порядка 500-600 миллиардов.

Сегодня экономические отношения, включая инвестиции накопленные, которые продолжают идти, остаются стратегическим фактором в отношениях с Евросоюзом», – заявил Грушко.