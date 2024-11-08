Россия борется с американскими БПЛА над Черным морем без «игры на публику» – Тренин

Елена Острякова.  
08.11.2024 18:49
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия ликвидировала однин из американских беспилотников, которые кружатся над Черным морем каждый раз перед ударами по Крыму.

Об этом политолог Дмитрий Тренин заявил в интервью НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ликвидировала однин из американских беспилотников, которые кружатся над Черным морем каждый раз перед...

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«Мы в какой-то момент не сбили, но лишили управления американский беспилотник над Черным морем, который нам досаждал, и в итоге он упал. Там был маневр самолета», – сказал Тренин.

Также, по его словам, на ситуацию повлиял разговор российского министра обороны Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином, после которого полеты американских БПЛА на какое-то время прекратились.

«В отличие от наших противников, мы гораздо меньше играем на публику по понятным причинам: по-другому построена политическая система. Нам это не нужно. Из-за этого создается впечатление, что мы абсолютно ничего не делаем и проигрываем все. В нашей политической культуре нет необходимости в таких анонсах», – отметил Тренин.

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