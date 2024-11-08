Россия борется с американскими БПЛА над Черным морем без «игры на публику» – Тренин
Россия ликвидировала однин из американских беспилотников, которые кружатся над Черным морем каждый раз перед ударами по Крыму.
Об этом политолог Дмитрий Тренин заявил в интервью НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы в какой-то момент не сбили, но лишили управления американский беспилотник над Черным морем, который нам досаждал, и в итоге он упал. Там был маневр самолета», – сказал Тренин.
Также, по его словам, на ситуацию повлиял разговор российского министра обороны Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином, после которого полеты американских БПЛА на какое-то время прекратились.
«В отличие от наших противников, мы гораздо меньше играем на публику по понятным причинам: по-другому построена политическая система. Нам это не нужно. Из-за этого создается впечатление, что мы абсолютно ничего не делаем и проигрываем все. В нашей политической культуре нет необходимости в таких анонсах», – отметил Тренин.
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