Россия бросает против Украины манкуртов – Матиос

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия делает всё, чтобы пошатнуть стабильность и нарушить безболезненный ход языковой и церковной реформ на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая может быть стабильность, когда у нас такой очень «вкурвленный», это литературное слово, сосед, который всем своим существом хочет нас вернуть в события столетней давности. Те проявления, которые фиксируются СБУ, Нацполицией и другими правоохранительными органами, свидетельствуют о массированном привлечении манкуртов, то есть, в большей мере – это украинцы, которые служат или исполняют волю своих российских хозяев, которые повышают градус неуверенности, тревоги, градус противостояния и невосприятия мнения друг друга. То есть, сосед не хочет слушать соседа, брат – брата», – сказал Матиос.

«У нас много коллизий, у нас много реформ и изменений, но эти изменения не безболезненные. И мы должны понимать, что безболезненно Россия никоим образом не захочет услышать, что на Украине состоялась армия, состоялась «мова» – 70 процентов, благодаря стараниями Виктории Сюмар украинский парламент принял, они не хотят слышать, что у нас есть вера, которая постепенно, без каких-либо эксцессов обращает людей в единую поместную церковь», – добавил украинский прокурор.