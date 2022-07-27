Россия будет давить на Украину через Европу – Клименко

27.07.2022  13:35 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина
Новости Украины

Украине нужно быть готовой к тому, что Россия будет давить на нее через европейских партнеров, используя тему газа и грядущей зимы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил беглый крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно быть готовой к тому, что Россия будет давить на нее через европейских...

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По словам Клименко, давить будут через Венгрию и Турцию.

«Они будут говорить, что уничтожат Украину, но они понимают, что их возможности сегодня – это оборона на оккупированных территориях, что во время этой обороны они должны юридически оформить аннексию оккупированных территорий.

Конечно, главные усилия сейчас будут направлены на Европу и через Европу на США. Они будут шантажировать Европу газом и всем, чем можно, расшатывать европейское единство через такие страны, как Венгрия, пытаться расшатывать единство стран НАТО через такие страны, как Венгрия, Турция как членов НАТО.

И они будут непублично европейским политикам говорить: «Требуйте от Украины прекращения огня, соглашения на переговоры о прекращении огня, а то у вас будет инфляция, холодно, остановки промышленных предприятий из-за нехватки газа, будут дикие платежки ваши избиратели получать за отопление зимой». Это будет сейчас их главная цель», – заявил Клименко.

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