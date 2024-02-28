Россия будет отодвигать ВСУ от сухопутного коридора в Крым

Российская армия после освобождения Авдеевки получила оперативный простор и может продвигаться как на север, так и на юг.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у нас ресурсы? Нет у нас ресурсов. Для нас самая главная задача – остановить наступление противника на Авдеевском направлении. Остановить. А по-другому я бы сказал, надо выстроить… там есть линия обороны, но построена была еще при Петре Алексеевиче, но в каком она состоянии – не знаю», – сказал эксперт.

«Но тут есть другой вопрос: выдержат ли те оборонительные сооружения то конвенциальное оружие, которое начал применять противник?.. Они нашли «пятисотку» и «стописятку» [управляемые авиабомбы]. Один удар – и взводного опорного пункта нет. Это приводит к морально-психологическому давлению. Идут удары, потом идут штурмовые группы, а там уже никого нет, там уже все испарились. Удар, все испарились и ушли. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы они дальше не пошли, а они дальше могут пойти или на север, или на юг. Я лично считаю, что они пойдут на юг. Но могут пойти и на север, имеется в виду Курахово, вверх. Больше их сейчас интересует Часов Яр. Или Угледар. А почему я считаю больше, что на юг пойдут, потому что сухопутный коридор, надо отодвинуть дальше», – заявил Стариков.