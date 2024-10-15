Россия будет готова нанести удар по НАТО к концу десятилетия – глава разведки ФРГ

Анатолий Лапин.  
15.10.2024 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня


Уже в конце этого десятилетия Россия будет готова нанести как военный, так и экономический удар по НАТО. Об этом, выступая в бундестаге, заявил президент Федеральной разведслужбы ФРГ Бруно Каль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Каля, свидетельство тому – масштабные реформы и наращивание российской армии.

Уже в конце этого десятилетия Россия будет готова нанести как военный, так и экономический...

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«По мере роста военного потенциала Москвы прямая военная конфронтация с НАТО становится для Москвы вариантом действий. Военные расходы России в этом году в несколько раз превышают то, что страны НАТО вкладывают в свою оборону по отношению к валовому внутреннему продукту. По паритету покупательной способности с Германией это означает так называемые расходы Москвы на оборону в среднем на сумму в три миллиарда евро», – сказал глава немецкой разведки.

«В настоящее время идет самая большая корректировка российских вооруженных сил с 2008 года. По нашей информации, помимо структурных мер, таких, как реорганизация военных округов, происходит значительное наращивание сухопутных войск. Центр тяжести этого роста сил, конечно же, находится на западном стратегическом направлении вдоль восточного фланга НАТО. И здесь Москва преследует цель не только восстановить довоенный уровень, но и значительно увеличить свои силы и средства. Российские вооруженные силы, вероятно, будут в состоянии нанести удар по НАТО не позднее, чем к концу этого десятилетия как в личном, так и в материальном плане», – заявил Каль.

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