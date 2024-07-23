Россия будет лишь усиливаться до конца столетия – украинский экономист

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До конца текущего столетия Россия не развалится, а будет только усиливаться за счёт укрепления отношений с Глобальным югом.

Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия будет существовать до конца этого столетия точно, и будет существовать на наших восточных границах. И за счёт интеграционных процессов в глобальном Евразийском острове, она будет только усиливаться, станет сильнее, чем была несколько лет назад. За счёт интеграции с Китаем, Ираном, Индией. Будут создаваться евразийские системы безопасности, Китая и России, например. Ведь на события нужно смотреть с точки зрения символики. Когда китайские десантники приезжают на учения в Западную Белоруссию, российские корабли участвуют в совместных учениях с китайским флотом – это символика. Когда корвет индийских ВМС и китайский эсминец прибывают в Балтийское море для совместного парада с Северным флотом России – это тоже символика. И когда Моди первый зарубежный визит делает в Россию, это тоже символика», – подчеркнул эксперт.

«Мы стоим на пороге создания альтернативной ООН для стран Глобального юга. И эти процессы по интеграции стран Глобального юга в БРИКС усиливаются. Это очень разные страны, есть внутренние конфликты, но все они выступают против одного – против неэквивалентного материального обмена, в рамках которого материальные ресурсы этих стран меняются на резервные валюты западных стран. Эту реальность нужно учитывать. Возле наших восточных границ будет не Россия, а будет глобальный Евразийский остров», – добавил Кущ.