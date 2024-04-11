Россия будет обходить Харьков – полковник Стариков

Анатолий Лапин.  
11.04.2024 11:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Харьков


Российские войска проходят подготовку и к лету будут готовы к наступлению на Украину.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска проходят подготовку и к лету будут готовы к наступлению на Украину. Об...

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«Без взятия Харькова невозможно это все освободить, а мы их затягиваем в Харьков. Что делать? Надо Харьков обойти. А с какой стороны обойти? Со стороны Сумской и Черниговской областей… Войска просто так стоять в Купянске, Лимане не будут. Они стоят, но не будут стоять. То есть они для чего-то там собраны, сосредоточены. Если войска не воюют, в итоге что получается – пьянство, алкоголизм, полное разложение. До такого они уже не допустят, поэтому ротация, они перекидывают», – сказал полковник.

«Но войска стоят, естественно, они сдерживают нас, а дальше какой удар? Опять же, если будет стратегический удар – Сумы, Чернигов, через Белополье. Они сейчас не спешат – у них задача выжидание и война на истощение. Это мы думаем, что их стачиваем, а они нас тоже стачивают… Они группировку сейчас подготавливают, и она будет готова где-то к лету», – заявил Стариков.

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