Россия будет принуждать Украину к переговорам своим волнообразным наступлением – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия после каждого успешного этапа наступления будет предлагать Украине подумать и согласиться на переговоры. В случае, если Киев откажется, ВС РФ будут продвигаться дальше до следующего такого этапа.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия после каждого успешного этапа наступления будет предлагать Украине подумать и согласиться на переговоры....

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«Они встанут, как займут это все, и будут стоять, и тогда переходим к политическим шагам. План–максимум – это квартал, до первого полугодия, а потом если кто-то комментирует, это несерьезные люди. Что они делают – я вижу по разведпризнакам, – они принуждение к миру, к переговорам. То есть, встали – переговоры, не хотите – дальше идем. Встали – переговоры, не хотите – дальше. Вот, что они сейчас делают», – считает Стариков.

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