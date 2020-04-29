Россия будет продавать газ Белоруссии дороже, чем в Европе

29.04.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не будет пересматривать цену на газ для Белоруссии, которая, согласно достигнутой в феврале, еще до нефтяного и коронавирусного кризисов, договоренности составляет 127 долларов за тысячу кубометров. При этом на спотовом рынке Европы «голубое топливо» сейчас стоит дешевле 100 долларов за тысячу кубометров.

Об этом заявил сегодня министр энергетики РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством Белоруссии и «Газпромом», а также в контрактах между хозяйствующими субъектами.

«Пересмотра никакого не предполагается. Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами – цена $127 за тысячу кубометров», – сказал Новак.

Согласно межправительственному соглашению, формула цены на газ для Белоруссии имеет следующий вид: тариф на газ в ЯНАО (самые низкие тарифы на газ в РФ) + стоимость доставки от Ямала до границы России и Белоруссии. По этой формуле цена должна составлять вообще 152 доллара за тысячу кубометров, но в феврале президент Белоруссии Лукашенко выторговал у президента РФ Владимира Путина скидку.

Тогда никто не мог предположить обвального падения цен на нефть, которые повлекли за собой (вкупе с еще рядом факторов) снижение цен на газ. По прогнозу, цена будет низкой до конца 2020 года.

Лукашенко требовал снизить для Белоруссии цену до 40 долларов за тысячу кубометров, но при этом не хочет менять «братский» контракт на стандартный европейский с привязкой к ценам на спотовом рынке.

«Да, вероятно и в 2020 году, и даже в 2021 году на европейском рынке цена на газ будет держаться на низком уровне. А что будет, если через пару лет цены на газ в Европе уйдут выше $200 за тысячу кубометров? Забудем о том, что Минск просил дать ему европейскую цену и вернемся к разговорам про стоимость газа в Смоленской области? Беларуси нужно оценить перспективы изменения цен на европейском рынке и остановиться на одном варианте формулы ценообразования: либо с привязкой к российским тарифам, либо к европейским хабам. Челночное ценообразование не сработает», – написал в комментарии для портала «Евразия» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыто заявлял, что говорить о снижении цен Минск может, но после подписания документов об интеграции с Россией. Однако Лукашенко наотрез отказался их подписывать, ссылаясь на примат белорусского суверенитета. Пришло время «собирать камни».