Россия будет сама строить турбины, которые Запад не давал поставить в Крым

26.10.2020, Москва, Елена Острякова

Россия начала самостоятельное производство турбин большой мощности, аналогичных тем, которые в 2014 году ей пришлось со скандалом закупать для крымских теплоэлектростанций у немецкой «Сименс».

Об этом сообщает издание «Металлоснабжение и сбыт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Компания «Силовые машины» завершила изготовление первого комплекта дисков ротора газовой турбины ГТЭ-170. Для исполнения данного этапа работ компанией закуплено новое оборудование и проведены опытные работы по отработке технологии фрезерования с участием специалистов Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

Производство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 осуществляется на Ленинградском Металлическом заводе «Силовых машин». В проекте создания полностью отечественных газовых турбин «Силовыми машинами» задействованы три производственные площадки, 1645 единиц оборудования. Общий объем инвестиций в дооснащение производства превышает 4 млрд руб.

Правительство решило создать в РФ собственное производство ГТБМ после скандала с поставкой турбин Siemens в подсанкционный Крым в 2017 году. Минпромторг добился выделения из бюджета 7 млрд руб., которые должны пойти на разработку двух линеек машин мощностью 60–80 МВт и 150–180 МВт с КПД не менее 35%, которые до сих пор не производятся в России. Часть оборудования должна идти на экспорт. Предполагается, что спрос создаст запущенная программа модернизации старых ТЭС.

Весной 2020 года компания «Силовые машины» вышла из совместного предприятия с «Сименс».

Как утверждает известный экономист Михаил Хазин, турбины «Сименс», поставленные на две крымские теплоэлектростанции (ТЭС), были разработаны еще в СССР и в числе других технологических новинок переданы на Запад в конце 80-х годов.