Россия будет сносить города в ответ на удары по ней западным оружием – нацист Мосийчук

Анатолий Лапин.  
30.05.2024 19:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После снятия табу на применение западного, в том числе американского оружия по «старой» территории России, возникает серьезный риск для всего украинского пограничья и крупных городов.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» сказал экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После снятия табу на применение западного, в том числе американского оружия по «старой» территории...

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По мнению Мосийчука, Россия начнет в ответ «сносить» украинские города.

«Это будет обострение в пограничной зоне, и очень серьезное. Я склонен к тому, что это разрешение будет получено. Это выбьет часть козырей у Трампа. Но оставим в покое американские выборы – давайте поговорим о том, что это даст нам», – задался он вопросом.

«Если мы с помощью этих ударов сможем перекрыть логистику российским войскам, они будут вынуждены отступать, – действительно, тогда аплодирую.

Но если в ответ они начнут сносить наши города-миллионники, – ну, Харьков сносят и так, я имею в виду другие, – надо понимать соизмеримость потерь, которые будут наноситься нами Российской Федерации, и потерь, которые можем понести мы, Украина… в случае каких-то серьезных ракетных ударов», – переживал Мосийчук.

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