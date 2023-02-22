Россия будет создавать буферные государства на новых территориях – Бортник

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Упоминание президентом России Владимиром Путиным термина Новороссия во время вчерашнего послания Федеральному собранию говорит о том, что Россия будет и дальше отодвигать линию соприкосновения от своих границ.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Упоминание, что примечательно, в этот раз не только Донбасса, но и Новороссии. Дважды Путин вспомнил Новороссию. То есть возможно, это элемент какого-то нового российского плана, который предусматривает создание каких-то буферных или квазигосударственных образований на территории Украины», – сказал эксперт.

«Заявление, фактически прямое, о том, что Россия продолжит наступление в Украине, так называемое СВО в том числе и на территориях, которые формально Россия не включала в свою Конституцию. Отодвигать будут линию вследствие получения Украиной более дальних вооружений», – заявил Бортник.