Россия будет топить американские авианосцы, как бумажные кораблики

21.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Новое оружие России, о котором в своем послании к Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин, поможет ей эффективно противодействовать флоту США, который на порядок мощнее российского

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этих условиях новые системы оружия — единственный выход обеспечить национальную безопасность. «Посейдон» с подводной лодкой — это оружие асимметричного ответа, которое способно уничтожить Североамериканский континент», – сказал Сивков.

Еще одна новинка – ракета «Циркон» – способна кардинально изменить соотношение сил на морских и океанских театрах военных действий.

«Авианосец перестает быть неуязвимым элементом. Корабль типа крейсера или подводная лодка сможет уничтожить его одним залпом. Два таких корабля будут способны разгромить авианосное ударное соединение и даже решить вопрос с авиационной группировкой», – добавил эксперт.