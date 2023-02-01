Россия будет уничтожать натовские танки порционно – военкор

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Поставки западных танков на Украину будут растянуты во времени, что, безусловно, играет на руку России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военкор Александр Коц.

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«Судя по последним утечкам в американской прессе, первые вожделенные «Абрамсы» Киев сможет получить не раньше конца этого года. Поставка остальных танков тоже растянута во времени и пространстве. Те же «Леопарды», по признанию Берлина, поедут на Украину в два этапа – в первой партии через три месяца будут поставлены новые машины. Во второй, видимо, то, что соберут с хранения», – пишет военкор в «Комсомольской правде».

Он полагает, что вряд ли Украина будет складировать все эти поставки, пока не соберется наступательный танковый кулак.

«А значит поступающие машины будут идти прямиком на фронт порционно. Что для нас, конечно, предпочтительнее. Будем жечь их мелкими партиями», – отмечает автор.

По его словам, история «Абрамсов» показывает, что эти танки вполне можно уничтожать.

«В Персидском заливе во время войны 1990-1991 годов, было уничтожено 23 «Абрамса». За первый два года Иракской войны 2003-2011 годов было выведено из строя больше 100 машин. Хуситы уничтожили у саудитов порядка 45 «Абрамсов». По мне, так бОльшую угрозу представляет артиллерия, которую Запад поставит Украине. Посмотрим, насколько натовский ВПК справится с логистикой, ремонтом и производством боеприпасов. А Киев теперь от них зависит целиком и полностью», – резюмирует Коц.