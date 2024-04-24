Россия будет уничтожать украинскую ж/д, чтобы разрушить логистику помощи США – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
24.04.2024 22:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 402
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия усилит удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, как только восстановленная помощь США в виде оружия и боеприпасов снова поедет на Украину.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия усилит удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, как только восстановленная помощь США в виде...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Селезнева, недавние удары по объектам ж/д были связаны с подготовкой более массированных атак.

«На самом деле ситуация достаточно сложная, потому что врага не нужно недооценивать – он абсолютно рационально оценивает возможности логистики наших заокеанских партнеров. Мы слышим заявления, что некоторые номенклатуры вооружения и военной техники уже находятся на территории Германии и, как отмечают их эксперты, скорее всего, в ближайшее время они будут загружаться на железнодорожные платформы и направляться в сторону украинской границы.

Дальше – по территории Украины эти боеприпасы и вооружение будут перемещаться непосредственно в боевые порядки украинских сил обороны, которые действуют на разных участках фронта. В этом смысле я думаю, что стоит обратить внимание на несколько ракетных атак, которые были акцентированы врагом на железнодорожные станции в Павлограде и районе Синельниково, потому что там находятся огромные железнодорожные хабы, которые, в том числе, используются украинскими силами обороны», – отметил он.

«Это открытая информация, к сожалению, об этом знает враг, потому и прилетают туда ракеты, чтобы максимально разрушить нашу железнодорожную инфраструктуру», – заключил Селезнев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть