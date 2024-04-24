Россия будет уничтожать украинскую ж/д, чтобы разрушить логистику помощи США – офицер ВСУ

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Россия усилит удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, как только восстановленная помощь США в виде оружия и боеприпасов снова поедет на Украину.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селезнева, недавние удары по объектам ж/д были связаны с подготовкой более массированных атак.

«На самом деле ситуация достаточно сложная, потому что врага не нужно недооценивать – он абсолютно рационально оценивает возможности логистики наших заокеанских партнеров. Мы слышим заявления, что некоторые номенклатуры вооружения и военной техники уже находятся на территории Германии и, как отмечают их эксперты, скорее всего, в ближайшее время они будут загружаться на железнодорожные платформы и направляться в сторону украинской границы. Дальше – по территории Украины эти боеприпасы и вооружение будут перемещаться непосредственно в боевые порядки украинских сил обороны, которые действуют на разных участках фронта. В этом смысле я думаю, что стоит обратить внимание на несколько ракетных атак, которые были акцентированы врагом на железнодорожные станции в Павлограде и районе Синельниково, потому что там находятся огромные железнодорожные хабы, которые, в том числе, используются украинскими силами обороны», – отметил он.



«Это открытая информация, к сожалению, об этом знает враг, потому и прилетают туда ракеты, чтобы максимально разрушить нашу железнодорожную инфраструктуру», – заключил Селезнев.