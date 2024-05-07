Россия будет вынуждена перебросить ядерное оружие к границам США

Второй Карибский кризис уже очевиден, как и возобновление ядерных испытаний для демонстрации возможностей России. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал оказывающий помощь бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь идет о том, что мы будем передвигать свои, в том числе, ядерные силы ближе к территории США. На данный момент нашей ракете лететь туда 40-45 минут до каких-то серьёзных целей. Но у нас же есть Венесуэла, Никарагуа, Куба – есть страны в Южной и Центральной Америке, которые нам предельно дружественные и могут разместить наши ядерные силы у себя. Видимо, мы именно в эту сторону будем двигаться», – отметил он.

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Обозреватель напомнил, что ракета «Калибр» может быть с ядерным боеприпасом, и сейчас летает на 2 000 км. «Циркон» и «Кинжал» летают на большую дальность, и их невозможно перехватить.

«В самом начале СВО мы ударили по украинскому бункеру управления и, кстати, поразили его с очень высокой точностью и эффективностью. И тогда Герасимов сказал: ударили «Кинжалом» с обычной боевой частью, но она бывает и другой. Из чего мы можем сделать вывод, что «Кинжалы» и «Цирконы» оснащаются ядерной боевой частью. И в таком случае мы можем нанести удар по любой столице Европы без шансов перехватить этот удар, и, по сути, без последствий для нас. Потому что это оружие не имеет аналогов в мире, особенно «Циркон», которая передовая ракета, полноценный гиперзвук», – подчеркнул Живов.

Он добавил, что призывы «вернуться в реальность, не развязывать ядерный конфликт» не возымели эффект, и следующий шаг – полноценные ядерные испытания.

«Я думаю, что предпоследний намёк уже прозвучал. Последним намёком будут полномасштабные испытания ядерной ракеты типа «Искандер» или более мощной ракеты с ядерным взрывом, но в каких-то нейтральных территориях, чтобы просто показать возможности нашего ядерного оружия. Если после этого не услышат, тогда уже рекомендую всем найти себе укрытие», – подытожил Живов.