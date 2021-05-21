Россия будет защищать своих православных единоверцев – Лавров

21.05.2021, Москва, Владимир Гладков

РФ не вмешивается в церковные дела, но будет защищать своих единоверцев от вмешательства других государств.

Об этом в ходе форума «Новое знание» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши американские коллеги при Трампе создали позицию специального представителя по свободе религии, который занимается ровно тем, что пытается раздробить единство православных народов, православных церквей. На Украине, вы все видели, используя Константинопольского патриарха, который человек абсолютно несамостоятельный, и уже понятно, что это инструмент в руках тех, кто хочет подорвать позиции православия.

Разрушают Сербскую православную церковь, разваливают её каноническую территорию. Антиохийский патриархат тоже пытаются, Ливан извлечь из-под него. Печально всё это», – отметил Лавров.

«У нас государство в дела церкви не вмешивается, но когда другие государства вмешиваются в дела РПЦ и её сестёр в православном мире, то тогда наше государство должно защищать интересы своих единоверцев и единомышленников», – добавил министр.