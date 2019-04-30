Выборы
30.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Россия будет Зеленского больно бить и откачивать

Россия ещё больше усилит давление на Киев для того, чтобы измотав комика и шоумена, добить его привлекательным предложением.

Об этом в эфире YouTube-канала «Open Ukraine» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давление России на Украину до парламентских выборов будет только усиливаться. И это будет жесткое давление. У спецслужб есть слово «профилактировать». То есть для профилактики Зеленскому будут предлагать что-то позитивное. Но при этом максимально на него давить», – отметил он.

Также, по мнению Андрея Мишина, на Украине сойдутся в схватке за влияние на нового президента российские и американские спецслужбы.

«Завербовать Зеленского уже нереально, он и так российский шоумен. Но боязнь для России в том, чтобы США не взяло Зеленского в слишком тёплые объятия. Причём Европейский Союз, которому надо наладить отношения с Россией, будет оставаться в стороне и просто смотреть бои местного значения между спецслужбами «Спасти рядового Зеленского», – добавил эксперт.

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