«Россия была и останется элементом опасности для Молдовы» – Санду

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Молдове повезло, что Украина и Румыния оказывают помощь Кишиневу в борьбе с Россией.

Об этом заявила президент Майя Санду в ходе встречи с молдавскими послами.

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«Мы должны осознать, что Россия по-прежнему будет элементом опасности для Республики Молдова».

Она добавила:

«С другой стороны, нам повезло, что Румыния остаётся с Республикой Молдова и помогает нам противостоять всем вызовам».

По словам президента Молдовы, признаков того, что война на Украине скоро закончится, нет, поэтому Республика Молдова должна оказать соседней стране всю свою поддержку, включая поддержание «коридоров солидарности», помощь беженцам и так далее.

«Республика Молдова и ее граждане находятся в безопасности благодаря сопротивлению Украины российским оккупантам», – заявила Санду.

Глава Молдовы продекларировала:

«Мы должны понимать, что Россия по-прежнему будет для нас элементом опасности. Вы видели, как определённые силы из Российской Федерации пытались дестабилизировать ситуацию у нас в стране и свергнуть конституционное руководство. Мы понимаем, что эти вещи будут продолжаться. С другой стороны, нам повезло, что Румыния остаётся с Республикой Молдова, она поддерживает нас в противостоянии вызовам и решении внутренних проблем, является нашим большим защитником во внешнем мире».

Санду подчеркнула, что Молдова может выжить как демократическое государство только в европейской семье, и поэтому что власти предлагают начать переговоры о вступлении в ЕС как можно быстрее.

«Мы не можем позволить себе оставаться в серой зоне. Жизненно важно для нас, чтобы мы демонстрировали постоянный прогресс в процессе вступления в ЕС. Мы придерживаемся условий, сформулированных Европейской комиссией. Ваша задача – рассказать государствам-членам обо всех наших усилиях и достижениях. Вы должны продвигать нашу страну как место для инвестиций и как источник безопасности как в регионе, так и на континенте. Мы продолжим сотрудничество со странами, которые помогают нам укреплять сектор обороны и безопасности. У нас есть монументальная задача привести Евросоюз к нам домой. Есть все предпосылки для того, чтобы это произошло достаточно быстро. У нас есть поддержка в странах-членах ЕС, мы должны работать усерднее и более эффективно продвигать Республику Молдова», – заявила Санду.