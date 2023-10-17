«Россия быстро учится и обходит нас»: генерал Кривонос о российской тактике

Россия быстро учится и использует современную тактику в наступлении на Авдеевку.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос пожаловался на то, что ВС РФ стали активно использовать большое количество беспилотников, перевес по которым еще в прошлом году был у ВСУ.

«Враг очень активно воздействует на наши позиции. Только за прошлые сутки применение FPV-дронов на этом направлении достигало где-то 70 и немного больше. Это уже зафиксировано, FPV-дронов больше 70, активно использовал определенное количество «Ланцетов». Это показывает, насколько враг за последний год поднялся в том понимании, что увеличил свои способности к проведению современной войны. Если в прошлом году мы имели преимущество над этим, то в этом году мы это преимущество потеряли. Я хотел бы обратить внимание руководства страны, что слова, что огромное количество дронов для ВСУ планируется закупить – время работает против нас, потому хотел бы, чтобы этот вопрос решался значительно быстрее. И не только за счет наших волонтеров, которые собирают деньги по всему миру, в том числе и в нашей стране», – сказал генерал.

«Так вот, ситуация достаточно сложная, но контролируемая – мы выдержали первые двое суток этого тотального российского наступления. Русские по максимуму пытались задействовать и бронетехнику, и очень мощно действовали на наши позиции артиллерией, эта артиллерия корректировалась огромным количеством дронов. Это как раз и есть объединение той системы, о которой я неоднократно говорил и говорил, что у нас это тоже должно быть – система разведки, система огневого поражения и время между сообщением этих двух систем, которое бы шло на секунды, тогда это – огромный эффект и огромная польза для тех, кто воюет. К сожалению, враг быстро учится и в определенных моментах обходит нас», – заявил Кривонос.