Россия быстро учится, нельзя затягивать с ударами по тылу- генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 12:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Украине нельзя затягивать с ударами по российской территории и предприятиям в глубоком тылу, потому что Россия быстро учится и вырабатывает противодействие.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нельзя затягивать с ударами по российской территории и предприятиям в глубоком тылу, потому...

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«Для нас самое главное – системно разрушать критическую инфраструктуру Российской Федерации. И это не только НПЗ. Это и огромное количество предприятий, которые мы знаем, где находятся, мы знаем, где находится конструкторские бюро, и мы должны постоянно наносить удары. У нас уже есть чем, есть кому и есть как. Главное – время не нужно затягивать, потому что враг быстро учится и делает выводы из наших ударов, активно вырабатывает противодействие этим ударам», – заявил Кривонос.

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