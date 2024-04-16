Россия быстро восстанавливает позиции на рынке нефти и газа – эксперт

Наиболее пострадавшая от санкций нефтегазовая отрасль России восстанавливает позиции, а объемы продаж растут.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт нефтегазового рынка Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом сейчас рынки все стабилизировались, и мы выстроили новую логистику, финансовую схему, как происходит расчет – да, периодически какой-то торг идет, с Индией например – отдельный сорт они… то больше покупают, то меньше. Но выстроены расчеты, и логистика наладилась, и цена нашей нефти растет вслед за ценой на мировую нефть, на другие сорта.

Посмотрим, что будет по итогам апреля, но в целом мы укладываемся в параметры бюджета сейчас. Чуть больше 70 долларов за баррель стоит сейчас наша нефть, и в этом плане все хорошо… Мы еще больше наращиваем поставку, например, в Центральную Азию – там собственная добыча снижается, а потребление постоянно растет, и это становится довольно крупным рынком сбыта», – отметил он.