Россия целилась по центрам принятия решений – экс-спикер Генштаба ВСУ

Во время утреннего удара по Киеву российская армия целилась по «центрам принятия решений».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Геншаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Селезнева, среди целей могли быть как офис президента Владимира Зеленского, так и Верховная рада… и любые другие административные здания, находящиеся в центре Киева.

«Враг целился по центру нашей столицы – туда, где находятся центры принятия решений, пункты управления и связи. Это серьезный вызов. Враг фактически не отказывается от цели, которая направлена на то, чтобы максимально нанести вреда Украине как государству, чтобы лишить нас боевого потенциала и погрузить нашу страну в хаос и неверие…

С учетом того, что ракета направлялась в центр нашей столицы, то можно предположить, что на Печерске находятся все ключевые институции, Верховная рада, Кабинет министров, Офис президента. Так что, я думаю, что враг целился туда, где расположены все наши ключевые органы госуправления и центры принятия решений», – рассуждал Селезнев.