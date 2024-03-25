Россия целилась по центрам принятия решений – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
25.03.2024 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1155
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время утреннего удара по Киеву российская армия целилась по «центрам принятия решений».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Геншаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время утреннего удара по Киеву российская армия целилась по «центрам принятия решений». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Селезнева, среди целей могли быть как офис президента Владимира Зеленского, так и Верховная рада… и любые другие административные здания, находящиеся в центре Киева.

«Враг целился по центру нашей столицы – туда, где находятся центры принятия решений, пункты управления и связи. Это серьезный вызов. Враг фактически не отказывается от цели, которая направлена на то, чтобы максимально нанести вреда Украине как государству, чтобы лишить нас боевого потенциала и погрузить нашу страну в хаос и неверие…

С учетом того, что ракета направлялась в центр нашей столицы, то можно предположить, что на Печерске находятся все ключевые институции, Верховная рада, Кабинет министров, Офис президента. Так что, я думаю, что враг целился туда, где расположены все наши ключевые органы госуправления и центры принятия решений», – рассуждал Селезнев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть