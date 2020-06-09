Россия через Зеленского готовит заброс на Украину стотысячной агентуры под видом московских либералов – львовские нацисты

09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Объявленная Зеленским упрощённая процедура получения украинского гражданства российскими диссидентами – на руку Кремлю, который под видом притесняемых инакомыслящих готовится забросить в «Незалежную» и спокойно легализовать до ста тысяч своих агентов.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший украинский боевик, пропагандист Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Российская Федерация в рамках гуманитарной агрессии изменила своё законодательство и сделала упрощённую процедуру получения паспорта для украинских граждан, а потом они изменили эту норму, они вообще сделали для всех жителей бывшего СССР или Российской империи. Что сделал президент Зеленский, если вообще кто-то вспомнит? Он сделал облегчённую процедуру для русских. То есть, они сейчас могут условных сто тысяч человек сюда завести на получение украинского гражданства», – заявил Гай.

«Получайте пятую колонну», – вставил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов.

«Я думаю, что Россия запросто может провести такую спецоперацию. То есть, к этим 228 тысячам (паспортизованных на Донбассе – ред.) добавится ещё определённое количество людей. А ещё вспомните, что многие в Крыму не отказались от украинского паспорта. Я бы запретил двойное гражданство вообще, пока идёт война», – предложил пропагандист.

«Кстати, то, что «зелёные» хотели пропихнуть, это чтобы интегрировать Рашу на Украину», – отметил Дроздов.

«Я вижу это только так, – согласился Гай. – В конце концов, я вижу, что вокруг президента Зеленского собралось мощное пророссийское лобби, он обещал мир, мир зависит исключительно от России, от Зеленского он не зависит практически никак, только если он полностью капитулирует, мир получим хоть завтра. Просто капитулируйте и скажите, что будете придатком России, и будет мир, никто не будет стрелять».

«И все будут довольны. Ну, не все, а вата та, вонючая», – поддакнул телеведущий.

«Слава Богу, что нам все последние социальные исследования показывают, что где-то 60 процентов сейчас за НАТО, 40 процентов за Бандеру, за УПА, не менее 60 процентов за ЕС, и эти процессы двигаются дальше, потому что, знаете, в ОРДЛО пошли в школы первоклассники, которые знают только ОРДЛО, а у нас на Украине пошли в школы первоклассники, которые знают исключительно условно «армия-мова-вира», безвиз. Это серьёзный шаг вперёд», – попытался найти повод для воодушевления нацист.