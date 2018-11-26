Россия что-то затеяла – в Киеве очкуют

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Россия знала, что Петр Порошенко использует обострение в Керченском проливе и могла бы постараться избежать резких шагов, однако они зачем-то понадобились Москве.

Так уже было в истории – незадолго до свержения Виктора Януковича, напоминает в своем блоге украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли было отправить два катера в Мариуполь по железной дороге? Можно. Наверное, это было бы даже быстрее и безопаснее. Но их отправили в обход Крыма вместе со старым буксиром. Зачем? Наверное потому, что пришло время укреплять патриотические настроения за 4 месяца до выборов.

Кстати, помните, как летом 2013 года Россия расстреляла наших браконьеров в Азове? А потом сама же выложила видео, и это видео получило большой резонанс. И это тоже вызвало большой патриотический всплеск. Хотя, если бы Россия хотела его избежать, учитывая, что у власти был лояльный Янукович, то она его избежала бы. Но не избежала, и видео выложили.

Вот так и сейчас. Если никто не избегает эскалационного варианта, то, значит, он выгоден», – рассуждает Романенко.