Россия дала Абхазии ещё один шанс. Официальный Сухум обязан им воспользоваться

Абхазская оппозиция деморализована, а её главари лишены российского гражданства, однако проблемы организованной преступности и отдельные антироссийские выпады никуда не делись. Закрывать на них глаза – значит игнорировать возможность повторения массовых выступлений.

Надо учитывать и то обстоятельство, что большинство депутатов, двурушнически поменявших позицию и проголосовавших против ратификации соглашения об инвестициях с РФ, тоже благополучно сидят в своих креслах. То есть в любой момент они могут повторить свой кульбит даже после недавней победы Бадры Гунба, если на дворе замаячит очередной политический кризис.

Вожди «революции» Кан Кварчия и Леуан Микаа и трое журналистов были внесены министерством юстиции России в реестр иноагентов, а еще нескольким людям запретили въезд в Россию на 10 лет. Тем не менее лица, призывавшие к расправе в отношении местных армян во время предвыборной кампании, так и не были привлечены к ответственности. Это говорит о том, что потенциал и реальные силы протестных движений сохранились и не подорваны.

Кан Кварчия и Леуан Микаа

Тревожным звоночком стал выпад против российских туристов, сделанный президентом «Фонда кино Абхазии» Александром Басария, ранее работавшем в USAID, с целью постараться испортить отношения между Абхазией и Россией. Такое ощущение, что через него определённые абхазские олигархические группы пытались прощупать почву для новых проявлений протестных настроений.

Александр Басария

Но если с откровенной провокацией дело не срослось, то вольность организованной преступности угрожает стабильности и ставит множество вопросов о готовности правоохранительных органов Абхазии справиться с ней. Речь идёт о вооружённых разборках между «ворами в законе» Раулем Барцба, известным под именем Пыза, и его 46-летним противником Темуром Капба по прозвищу Гули, которые смаковались местной прессой.

И вели летом схватку эти воры как раз за контроль над преступным миром и целыми сферами торговой и экономической деятельности. При этом данные группировки имеют связи с азербайджанским криминалитетом, который может использовать по заданию Баку воров уже для осуществления политической дестабилизации республики. Ведь с учётом обилия оружия у населения, ситуация может быстро выйти из-под контроля.

Совместно с преступным миром действуют и хозяева майнинговых ферм, которые также до сих пор не искоренены в республике и имеют ресурсы и влиятельных покровителей. То есть необходимы чрезвычайные меры и полномочия силовикам для нейтрализовации основных игроков. Но и тут те же депутаты, сорвавшие ратификацию инвестиционного соглашения, заволокитили новые нормы по борьбе с майнингом.

И пока все эти деструктивные силы не обезврежены – в республике всегда будет сохраняться опасность повторения прошлогодних митингов с ещё более разрушительными последствиями. И тут многое зависит от решительности нынешнего президента Бадры Гунба и его соратников осуществить чрезвычайные меры и провести чистки госаппарата и депутатского корпуса.

В реальности же стабильность в республике обеспечивает наличие 7-ой военной базы России и пограничная охрана ФСБ, которая защищает 350-ти километровую границу в труднодоступной горной местности и на море. Именно эти силы являются гарантией суверенитета, именно их заслуга в том, что Запад, Турция и другие внешние игроки в регионе не воспользовались беспорядками внутри Абхазии.

Это должны понимать и граждане Абхазии, потому что их спокойствие и дальнейшие перспективы развития связаны только с сохранением этих союзнических отношений с Россией, так как они являются базой для укрепления государственности как таковой – и не только в военно-политической, но и в социально-экономической плоскости.

Москва со своей стороны уже многое сделала для развития инфраструктуры и социального обеспечения. Чего только стоит открытие аэропорта, помощь с медицинскими специалистами, модернизация сетевого хозяйства энергосистемы республики, которая встроена в российскую. Теперь же ответный ход должен быть со стороны властей Абхазии.